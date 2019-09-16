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9:56

Избранные в Мосгордуму кандидаты от оппозиции потратили на выборы в 9 раз меньше соперников от власти

фото ЗакС политика Избранные в Мосгордуму кандидаты от оппозиции потратили на выборы в 9 раз меньше соперников от власти

Избранные депутаты Мосгордумы из числа оппозиционных кандидатов потратили на избирательную кампанию в девять раз меньше провластных оппонентов – 39 млн рублей против 341 млн, пишут «Ведомости».

Рекорд установил кандидат от «Справедливой России» Магомет Яндиев, избравшийся в округе № 45: он не потратил на свою кампанию ни копейки. В его избирательный фонд поступила тысяча рублей, но он ее не использовал и собирается оформить возврат. Его соперница, проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара, потратила при этом более 25 млн рублей.

Еще один эсер Александр Соловьев в округе № 3 потратил на кампанию 5 тысяч рублей. Соловьева поддержали «умное голосование» и его тезка, которому отказали в регистрации. Кандидат от власти Сабина Цветкова в том же округе потратила на свою кампанию 4,5 млн рублей.

Лидер московского отделения «Единой России» Андрей Метельский на свою кампанию потратил 12,3 млн рублей. Победивший в его округе кандидат от КПРФ Сергей Савостьянов на счетах фонда имел 775 тысяч рублей.

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11:46    
Даже на выборах умудряются украсть. Таких к власти нельзя подпускать на пушечный выстрел.

11:46   gennadiyfeklistov   gennadiyfeklistov1987747wv2e@mail.ru
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ----- https://vkcc.info/anticam

11:07    
Слушайте, а ведь можно отозвать депутата и убрать этих липовых бывших единороссов поскольку скорее всего подписей за него нет или мало. Особенно в тех округах где легче можно провести оппозиционного!

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