Вице-губернатор Мурманской области ушел в отставку после избрания Чибиса губернатором

Вице-губернатор Мурманской области Анатолий Векшин ушел в отставку, передает РИА «Новости» со ссылкой на избранного губернатора региона Андрея Чибиса.

По словам Чибиса, обязанности Векшина переходят министру по внутренней политики и массовым коммуникациям региона Глебу Шинкарчуку до назначения нового вице-губернатора по информационной политике. В ведении Векшина были вопросы внутренней политики.

О своем уходе Векшин также написал в Facebook, сказав, что он прощается с Мурманском и Мурманской областью. Пост он сопроводил фотографией, сделанной на борту самолета.

Андрей Чибис победил на выборах губернатора региона 8 сентября. Он набрал 60,07% голосов.