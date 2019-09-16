Пресс-секретарь губернатора Иркутской области уволилась после скандала с оскорблением жителей Тулуна

Глава пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич написала заявление об отставке после того, как ее обвинили в оскорблении жителей Тулуна.

В середине августа была опубликована аудиозапись, на которой женщина с голосом, похожим на Алашкевич, грубо отзывается о пострадавших от паводков в регионе. Голос на аудио называл жителей Тулуна «быдлом» и «бичевней», отзывался о них как о людях, получивших «два класса образования». Глава области Сергей Левченко заявлял, что в аудиозаписи есть признаки монтажа, сама Алашкевич считает ее сфальсифицированной.

Чиновница признала, что обсуждала ситуацию с пострадавшими с коллегами – «эмоционально, может, грубо». По ее словам, решение уволиться она приняла из-за нападок на ее семью.

«Прошу тулунчан простить меня от всего сердца. Эти слова были обращены не к вам. Жаль, что человек, который сделал эту запись обрезал в ней важные моменты, которые многое могли объяснить», - написала Алашкевич.

Она рассказала, что ее начали оскорблять в соцсетях, а в ее квартиру проникли журналисты РЕН-ТВ. Алашкевич намерена подать в суд на СМИ, которые, по ее мнению, «бессовестно лгали».