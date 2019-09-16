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12:27

Пресс-секретарь губернатора Иркутской области уволилась после скандала с оскорблением жителей Тулуна

фото ЗакС политика Пресс-секретарь губернатора Иркутской области уволилась после скандала с оскорблением жителей Тулуна

Глава пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич написала заявление об отставке после того, как ее обвинили в оскорблении жителей Тулуна.

В середине августа была опубликована аудиозапись, на которой женщина с голосом, похожим на Алашкевич, грубо отзывается о пострадавших от паводков в регионе. Голос на аудио называл жителей Тулуна «быдлом» и «бичевней», отзывался о них как о людях, получивших «два класса образования». Глава области Сергей Левченко заявлял, что в аудиозаписи есть признаки монтажа, сама Алашкевич считает ее сфальсифицированной.

Чиновница признала, что обсуждала ситуацию с пострадавшими с коллегами – «эмоционально, может, грубо». По ее словам, решение уволиться она приняла из-за нападок на ее семью.

«Прошу тулунчан простить меня от всего сердца. Эти слова были обращены не к вам. Жаль, что человек, который сделал эту запись обрезал в ней важные моменты, которые многое могли объяснить», - написала Алашкевич.

Она рассказала, что ее начали оскорблять в соцсетях, а в ее квартиру проникли журналисты РЕН-ТВ. Алашкевич намерена подать в суд на СМИ, которые, по ее мнению, «бессовестно лгали».

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12:43    
А в чём оскорбление?
1. Быдло - это бессловесные послушные домашние работящие полезные питомцы, которых кормят и используют, а они за
   это благодарны и любят своего хозяина.
2. Бич - работящий самоопределяющийся небогатый иногда пьющий человек.
3. Два класса - это вообще счастье, т.к. всё горе - от ума. Обижаться на это могут только те у кого 7 классов.
Не вижу абсолютно ничего оскорбительного для наших пассивных пострадавших.
Вот если бы "желтые жилеты" так назвали, то конечно это была бы грубая ложь и оскорбление. Потому, что у них есть чувство собственного достоинства и они никому не позволят срать себе на голову.

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