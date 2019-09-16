На Московском проспекте жильцы конфликтуют с рестораном на первом этаже

Жители дома 205 по Московскому проспекту жалуются на то, что через различные инстанции им месяцами не удается добиться с оборудованием, которое установили на фасаде здания владельцы ресторана "Марчеллис", расположенного на первом этаже.

Утверждается, что жилищные условия в связи с появившимися наружными кондиционерами стали невыносимыми: граждане недовольны постоянной вибрацией, шумом и неприятными запахами.

В конце июля ситуацию противоречащей закону признали чиновники из КГА. Информацию об этом активисты донесли до сведения районной администрации, Жилищной инспекции и городскому Роспотребнадзора. Тем не менее, нарушения так никто и не устранил.