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Муниципал

13:07

Десятка единороссов заняла все места в муниципальном совете Адмиралтейского округа

фото ЗакС политика Десятка единороссов заняла все места в муниципальном совете Адмиралтейского округа

Муниципальный совет МО «Адмиралтейский округ» в ближайшие пять лет будет полностью состоять из представителей партии «Единая Россия». Информация об этом представлена на сайте Горизбиркома.

Депутатами стали ранее исполнявший обязанности главы МО Евгений Барканов, специалист по логистике Алексей Василенко, директор студенческого спортклуба при СПбГМТУ Алексей Рогалев, заместитель гендиректора ООО «Концерн «Питер» Дмитрий Сидельников,  муниципальные служащие Валерия Волкова, Руслан Завгородний, Наталия Младановская, Ольга Судейная, Владимир Титов и Андрей Торгашев.

Совет обновился на 70%. В предыдущем созыве заседали только Барканов, Младановская и Титов.

В муниципалитете ЗАКС.Ру сообщили, что на 16 сентября первое заседание совета еще не назначено.  

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