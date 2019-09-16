Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

13:25

КСП проверяет детский центр "Балтийский берег"

фото ЗакС политика КСП проверяет детский центр "Балтийский берег"

Контрольно-счетная палата Петербурга начала проверять бухгалтерию детского оздоровительно-образовательного центра "Балтийский берег", сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет об изучении того, как сотрудники распорядились более 1 миллиардом бюджетных рублей, выделенных центру в 2017-2019 годах.

Отдельного внимания аудиторов во главе с Юрием Шутовым удостоится также то, насколько бережно и эффективно в отчетный период представители учреждения пользовались собственностью города и соблюдали рамких своих полномочий.

Руководимый Надеждой Зубриловой "Балтийский берег" включает в себя турбазу, спортивную школу, школу интернат и детские лагеря.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
13:55 Муниципал: Четыре оппозиционных депутата Финляндского округа заявили о необходимости распустить Горизбирком

13:53 Прокуратура добилась возвращения нежилого помещения в Красном Селе в собственность Петербурга

13:51 Парфенов: В Москве разорван неписаный договор между властью и обществом

13:34 Муниципал: Члены Партии Роста инициировали сбор подписей за отмену итогов выборов во Фрунзенском районе   1

13:25 КСП проверяет детский центр "Балтийский берег"

13:07 Муниципал: Десятка единороссов заняла все места в муниципальном совете Адмиралтейского округа

13:04 Актера Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за вывихнутое плечо росгвардейца   1

12:59 На Смольной набережной завершилось строительство здания арбитражного суда

12:39 На Московском проспекте жильцы конфликтуют с рестораном на первом этаже   1

12:32 Муниципал: Единоросса Гребенева переизбрали главой муниципального совета города Пушкин

12:27 Пресс-секретарь губернатора Иркутской области уволилась после скандала с оскорблением жителей Тулуна   1

11:49 Вопреки административным преградам Светову удалось выступить в Архангельске

11:46 Муниципал: Два кандидата в мундепы Лисьего Носа написали заявления в полицию по статье о фальсификациях

11:39 Минприроды обязало регионы ловить бездомных животных гуманными методами   1

11:25 Активисты борются с маргиналами, занявшими исторический дом на Херсонской   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru