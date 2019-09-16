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13:51

Парфенов: В Москве разорван неписаный договор между властью и обществом

фото ЗакС политика Парфенов: В Москве разорван неписаный договор между властью и обществом

Один из ведущих отечественных публицистов Леонид Парфенов, вернувшийся из отпуска, постфактум оценил московские события минувшего лета, связанные со скандальными выборами в Мосгордуму, до которых не допустили независимых кандидатов. Свое присутствие на митинге 10 августа и произнесение яркой речи со сцены он, в частности, объяснил тем, что "нельзя не сочувствовать обманутым и проведенным нищим", отсылая зрителей своей программы к одному из стихотворений Александра Блока.

По словам Парфенова, в Москве за последние два месяца полностью разрушен негласный договор и консенсус между радеющей за современное благоустройство властью и жителями, от которых за эти блага власть привыкла ждать лояльности.

"Он разорван, потому что какой смысл вбухивать миллионы в велодорожки, если потом на этих велодорожках цепочкой стоят киборги в черных скафандрах?", - удивляется журналист.

Сами выборы, между тем, по его наблюдениям никак не изменились: Парфенов утверждает, что власть всегда в рамках этого условного футбольного матча и отбирала игроков соперника, и назначала арбитра, и сама же торжественно объявляла о своей победе.

В Мосгордуму удалось избраться 20 кандидатов от различных политических партий, не являющихся формально партией власти. Всего мандатов в столичном парламенте разыгрывалось 45.

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