Прокуратура добилась возвращения нежилого помещения в Красном Селе в собственность Петербурга Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал ООО «Финансовый центр ГЦКС» освободить помещения в Красном Селе, принадлежащие правительству города, сообщили в городской прокуратуре. Иск подала прокуратура Красносельского района. В ходе проверки выяснилось, что финансовый центр незаконно занимал нежилые помещения в Красном Селе, находящиеся в собственности города. По данным прокуратуры, организация не заключала соответствующих договоров по аренде с комитетом имущественных отношений. Прокуратура подала иск в суд, требуя обязать центр освободить эти помещения. Суд требования удовлетворил. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен