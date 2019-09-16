Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

14:20

Максим Шевченко: Поздно просить у Путина декоммунизации страны

фото ЗакС политика Максим Шевченко: Поздно просить у Путина декоммунизации страны

Рассуждая над фильмом Юрия Дудя "Колыма. Родина нашего страха", публицист и политик Максим Шевченко признался, что не является его поклонником, поскольку фильм основан на мифологии, во-многом на штампах и ориентируется на антисоветчиков шестидесятых годов и их детей - с непоколебимым представлением о коммунизме как об абсолютном зле, которое якобы в стране сохраняет свои позиции.

"У интеллигенции есть такой миф по-прежнему, что нужна декоммунизация России, что если сломать эти уже истлевшие памятники Ленину, то, мол, станет все хорошо. Ребята, вы опоздали. Путин уже декоммунизировал Россию, все ваши требования - это просто поддержка путинского курса", - полемично заметил Шевченко на авторском YouTube-канале.

По его мнению, между условными либералами и сторонниками президента Владимира Путина отсутствуют сущностные разногласия как таковые. Касаются они разве что того, "как и кого допускать к власти, кому принадлежит "Юкос" - Сечину или Ходорковскому".

Фильм Дудя о лагерях сталинской эпохи посмотрело 16 млн человек.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:16    
17:04, разгромил фашистскую Германию наш народ при поддержке некоторых других народов. По экспертым оценкам, если бы немецкие агенты, окопавшиеся в управлении страной (позднее будет выявлено, что иностранным агентом был Л.П. Берия), не истр[цензура]и военных специалистов, потери нашего народа были бы значительно меньшими.

17:04    
16:28. Хватит врать!!!!!!!! Нам нужна СТАЛИНИЗАЦИЯ современной России! Сталин-величайший правитель нашего Отечества за всю его историю! Был уничтожен генералитет, который танцевал под дудку Троцкого ещё с Гражданской войны - Якир, Уборевич и тд. который не поддерживал курс Сталина на строительство мощного СССР в военном и экономическом отношении! Тем более эти конники Троцкого никакой ценности не представляли в войне танков и самолётов! Но на смену троцкистам пришли молодые и талантливые полководцы, разбирающиеся в стратегии войны моторов - Жуков, Черняховский, Рокосовский и тд . Именно они под руководством ВЕЛИКОГО Сталина и разгромили мировой фашизм! По оценкам же массы западных политиков, историков ИМЕННО(!!!) репрессии антисоветчиков в 1937-1938г. стали одним из решающих факторов нашей великой Победы! Слава Сталину в веках!!!

16:55    
16:28 Нужно оставить в прошлом споры о том, кто больше виноват в проблемах России: коммунисты или либералы? Это всё-равно ничего не даст. Не надо ставить новых досок и бюстов Сталину и его окружению, но не надо трогать и тех памятников, что остались от СССР. Оставьте историю в покое. Надо сосредоточится на настоящем и будущем. Нужны решения в интересах народа России. И нужна настоящая ДЕМОКРАТИЯ. Не подделка и имитация, а отлаженный порядок изменений в элите, подчиняющийся воле граждан. И нужны чёткие границы, за которые эта элита не имеет право выходить.

16:28    
Нам нужна очень десталинизация. Нужен проект по развенчанию Сталина и это не только культ личности. Это исторические оценки, что именно из-за репрессий когда уничтожили весь генералитет - поэтому сам Гитлер признавался что решился начать войну, и весь проигрыш в войне - это следствие уничтожения ученых, конструкторов, военных, уничтожения работающих. Чтобы в вечной мерзлоте рабским трудом пока не умрут добывать золото и отправлять его за границу. То же самое голодомор - пшеница шла на экспорт, а продовольствие давалось по карточкам и только своим. Это был сознательный геноцид всех жителей черноземья.
Нужно выкинуть его памятники у кремлевской стены на красной площади, все эти упоминания на праздниках и т.д.

16:08    
Какая же мразь этот бандеровец Дудь...

15:23    
14:58, по чьему заказу Вы порочите коммунистическую систему? Коммунизм, это не репрессии и не "посадки". Он возможен, когда у человека возникает внутренняя потребность заботиться о благе других людях более, чем о себе.

14:58    
Наоборот, надо КОММУНИЗИРОВАТЬ Россию!!! Вперёд в СССР! Даёшь Советскую власть! Дудя отправить на Колыму!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
19:26 Муниципал: Места в совете МО «Волковское» поровну поделили единороссы и самовыдвиженцы

19:16 Константин Райкин пообещал бороться за освобождение актера Устинова

18:50 Приговор политтехнологу Милосердову по делу об экстремистском сообществе оставили в силе

18:34 Защита фигуранта "московского дела" Кирилла Жукова обжаловала его приговор в Мосгорсуде

18:32 Защитники Шиеса создали коммуну

18:27 Муниципал: Муниципальный совет МО "Финляндский округ" будет транслировать заседания   1

18:26 Муниципал: Студентка попала в компанию девяти опытных муниципалов в «Введенском»

17:59 Пивоваров: Отставка Миненко не сделает выборы в городе честнее

17:55 Муниципал: «Яблоко»: В Петербурге у партии украдено минимум 24 мандата   4

17:46 Муниципал: В МО "Семеновский" требуют отменить итоги выборов из-за нарушений при подсчете

17:36 В Карелии нашли наскальные рисунки эпохи неолита

17:25 Муниципал: Депутаты МО "Финляндский округ" избрали главу муниципального совета

17:16 Муниципал: Муниципальный совет МО «Большая Охта» обновился на 70%

16:49 Муниципал: ИКМО «Юго-Запад» решила вручную пересчитать «муниципальные» бюллетени

16:47 Двух калининградских мундепов лишили мандатов в связи с утратой доверия

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru