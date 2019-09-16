РПЦ попрекнула Собчак эротическими танцами сразу после венчания

Официальный представитель Русской православной церкви, выполняющий функции ее пресс-секретаря, Владимир Легойда негативно оценил недавнее поведение кандидата в президенты России на последних выборах Ксении Собчак, которая скоре после процедуры венчания с режиссером Константином Богомоловым устроила весьма откровенный танец на сцене для гостей свадьбы.

"Тот перфоманс, тот "свадебный танец", видео которого еще и массово разошлось в интернете, мягко говоря, мало сочетается с поведением пары, только что повенчавшейся в церкви", - написал глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ у себя в Telegram-канале.

Больше его смущает то, что, по имеющимся у него сведениям, новобрачные незадолго до церковного обряда каялись в прегрешениях прошлого и обсуждали с духовными лицами особенности христианского союза мужчины и женщины.

"Да, у всех бывают падения, да, все согрешают. Но зачем давать обеты Богу, если ты не собираешься их выполнять? Причем, как-то вот сразу так не выполнять, сходу, запланированно", - удрученно посетовал Легойда.

По его сведениям, Бог продолжает ждать искреннего раскаяния от Собчак.