Депутаты МО "Финляндский округ" избрали главу муниципального совета

Новые депутаты муниципального совета МО "Финляндский округ" 16 сентября проголосовали за нового главу совета, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Депутаты выбирали из двух кандидатов: Виталия Суздалева (самовыдвиженец) и бывшего главы совета Всеволода Беликова ("Единая Россия").

Большинством голосов главой муниципального совета избрали Всеволода Беликова.

- Это второй с конца результат среди всех выборов, в которых я участвовал, - заявил Беликов на заседании избранный глава совета.

Кроме того, муниципальные депутаты МО "Финляндский округ" утвердили счетную комиссию из трех депутатов: Сергей Гороховский (самовыдвиженец), Светлана Константинова ("Единая Россия") и Марина Емельянова ("Единая Россия").

Работу новых муниципальных депутатов МО "Финляндский округ" мог бы освятить православный священник, рассказал ЗАКС.Ру Всеволод Беликов. Однако депутаты передумали его приглашать на первое заседание. Беликов объяснил, что если бы на заседание позвали батюшку, то нужно было бы приглашать и представителей остальных конфессий.

По итогам выборов 8 сентября в состав муниципального совета "Финляндского округа" попали 12 представителей партии "Единая Россия", три самовыдвиженца, два человека от "Справедливой России" и один представитель КПРФ.

Елена Владыкина