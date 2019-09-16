В Карелии нашли наскальные рисунки эпохи неолита

В ходе археологической экспедиции, проводимой Петрозаводским государственным университетом, специалистам удалось найти на территории Карелии наскальные рисунки (петроглифы), сделанные в эпоху неолита (IV тысячелетие до нашей эры), пишет ТАСС со ссылкой на Министерство науки и образования.

Речь идет об изображении нескольких фигур лебедей. Ценность находок, как считают в министерстве, трудно переоценить.

"Будучи современниками египетских пирамид (IV-III тыс. до н. э.), они отражают мировоззрение человека эпохи камня, ритуальную сферу бытия, мифологические представления, эстетические каноны и ценностные ориентиры древних жителей региона", - гласит позиция чиновников.

Аналогичные примеры живописи, найденные на территории региона несколькими годами ранее, вошли в 2018 году в список всемирного наследия ЮНЕСКО.