Защитники Шиеса создали коммуну

Активисты, более года пытающиеся защищать населенный пункт Шиес в Архангельской области от строительства "экотехнопарка", обнародовали декларацию о создании коммуны. Важнейшими пунктами заявления является отказ от иерархичности и культивирование здорового образа жизни.

"Членами Коммуны не являются граждане, находящиеся в данной местности в силу обстоятельств административного распоряжения или договора (полиция, строители, работники охраны, железной дороги и т.п.). В целях самоуправления, в Коммуне может выбираться уважаемый человек для координации текущей деятельности", - говорится в тексте.

Кроме того, авторы декларации выражают нежелание вести какой-либо документооборот.

По мнению составителей, созданное ими в качестве эксперимента общественное объединение в дальнейшем способно помочь защитить права не только экоактивистов Шиеса, но и всего русского Севера, а в дальнейшем, возможно, и всей страны в целом. Так или иначе, этот опыт пригодится.

"Когда действующая власть прогнила насквозь, активные и трудолюбивые граждане создают новый порядок самостоятельно", - утверждают они.

Отметим, что против завоза подмосковного мусора к границе Архангельской области и Коми выступает подавляющее число жителей Поморья. С непопулярностью будущего полигона часто связывают обвал рейтинга действующего главы региона Игоря Орлова, произошедший за последний год.