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16 сентября, 19:45

Мальцев похвалил Навального за то, что тот "воспитывает злость к власти"

фото ЗакС политика Мальцев похвалил Навального за то, что тот "воспитывает злость к власти"

Не сочтя хоть сколько-нибудь значимыми результаты предложенного оппозиционером Алексеем Навальным "умного голосования", политический эмигрант Вячеслав Мальцев отдал должное всему этому проекту в целом. С его точки зрения, таким образом люди приучаются ходить на выборы, видят своими глазами "весь этот беспредел" и взращивают в себе здоровую злость к действиям власти.

"Они участвуют, и, естественно, воспитывается у них злость. Потому что злости относительно властей , режима у человека от рождения нет. Ее надо привить, как у животного, воспитать, и у Алексея это очень хорошо получается. Несправедливость у человека, который посмотрел на все эти "карусели", его заливает как вода, он аж задыхается - особенно когда понимает, что полиция ему не поможет", - поделился он мнением в эфире YouTube-канала Sobinews.

Сама же по себе явка, которая, возможно, стала больше из-за повышенного интереса к кампании 2019 года, по мнению Мальцева, значения не имеет: он убежден, что власть "рисует" ту явку, которая ей нужна, в каждом конкретном случае. В качестве примера он привел голосование 2016 года в городе Энгельс Саратовской области, где, по его словам реальная явка в 3% была видоизменена в официальных результатах на цифру 73%.

"Умное голосование" предполагало голосование на выборах разного уровня за кандидата, являющегося самым сильным соперником кандидата от власти. В Мосгордуме таким образом получили 20 мандатов из 45 имеющихся кандидаты от КПРФ, СР, ЛДПР и "Яблока".

Мальцев - лидер признанного в России экстремистским и запрещенного движения "Артподготовка".

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16 сентября, 20:32    
Неплохо ФСБ и СК обратить внимание на факт публикации в российском СМИ ЗАКС.ру высказываний лидера экстремистской и запрещённой в России организации. Похвала этого лидера в адрес российского гражданина и его действий тоже о многом говорит.

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