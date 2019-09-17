Петербург получит 13 млрд рублей из федбюджета на строительство дорог

Министерство транспорта РФ решило выделить Северной столице 13 млрд рублей из федерального бюджета на возведение и работы по шести объектам дорожной инфраструктуры. О намерении ведомства известил его руководитель Евгений Дитрих.

Приоритетным направлением отрасли станет строительство широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Её начнут возводить в грядущем году.

Кроме ШМСД дорожники уделят внимание таким объектам, как Южная широтная магистраль, Южно-Волхонская дорога, реконструируют Приморское и Петрозаводское шоссе, построят развязку на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом.