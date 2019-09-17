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12:21

70% украинцев одобряют работу Зеленского

фото ЗакС политика 70% украинцев одобряют работу Зеленского

Согласно данным, полученным украинскими социологами в ходе исследования, 70% жителей страны одобряют работу Владимира Зеленского на посту главы государства, информирует "Газета.ру".

В то же время деятельностью нового кабинета министров довольны 45% опрошенных, негативно её воспринимают лишь 8% граждан.

Говоря о работе украинского парламента нового созыва, большинство респондентов отметили заслуги фракции "Слуга народа".

Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается президенту Украины (79% опрошенных), Вооруженным силам Украины (74%), волонтерским организациям (69%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (64%), Национальной гвардии Украины (64%), Церкви (63%), СМИ Украины (56%).

В то же время чаще всего недоверие высказывается российским СМИ - ими недовольны 80% респондентов.

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12:39    
У Путина поддержка россиян 73%! Реально у Зеленского пока только слова, на которые пока ведутся украинцы! К примеру, обмен людьми - это политическое решение Путина, без которого ничего бы и не состоялось!

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