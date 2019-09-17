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12:55

Вишневского возмутили бронированные кортежи Медведева, "посетившие" Летний сад

фото ЗакС политика Вишневского возмутили бронированные кортежи Медведева, "посетившие" Летний сад

Петербургский парламентарий Борис Вишневский подверг резкой критике приезд российского премьера Дмитрия Медведева в Петербург. Замечаниями он поделился на просторах своего Telegram-канала.

Накануне депутату позвонила его подруга, заслуженная артистка РФ Лариса Дмитриева, которая живет в непосредственной близи от Летнего сада. Она заметила, что территорию зеленой зоны и улицы, которые к ней ведут, перекрывали ради приезда Медведева, вследствие чего район утром полностью погряз в пробках.

Всё это было сделано ради того, чтобы кортеж, состоящий из бронированных черных автомобилей, въехал прямо в Летний сад, который также был закрыт для посещения в эти часы.

"Пройти пешком премьеру „денег нет, но вы держитесь“, видимо, было никак невозможно. Корона могла с головы слететь. Как же это мерзко", - негодует Вишневский.

Также накануне горожане возмущались задержкой электричек в Павловск: в это время туда ехал кортеж премьера.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:53    
И в Летний сад гулять водил... Медведев чёрный лимузин.

13:43    
13:03)))Быдло здесь похоже другие персонажи. А за оскорбление депутата кажется есть определённая статья. А фигура какая-то мелкая.

13:24    
Медведев - типичная путинская свинья.

13:18    
Охрана царя Алекандра-2 проспала нападение бомбистов примерно в том же месте 140 лет назад...Медведев не хочет повторить его участь, так как в России сегодня масса прозападных бандитов и экстремистов, вроде Павла Устинова!

13:10    
Медведевым я и раньше не восторгался. Теперь представил как он въезжает в Эрмитаж или в Русский, на 3-й этаж.
Видимо сам не думает как он неприлично выглядит - охрана за него думает, как ей удобнее работать.
Не пойду до весны в Летний сад, пусть хоть дождём помоет.
Вишневского и Л.Дмитриеву уважаю!

13:07    
Жена Вишневского, оформленная на зарплату помощника депутата в ЗАКСЕ, не менее мерзко.

13:03    
Потому что Медведев - это ФИГУРА, премьер-министр - охраняемое лицо по закону, а Вишневский - заурядный ЧМОшник, быдло, червь навозный...

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