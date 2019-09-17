Вишневского возмутили бронированные кортежи Медведева, "посетившие" Летний сад

Петербургский парламентарий Борис Вишневский подверг резкой критике приезд российского премьера Дмитрия Медведева в Петербург. Замечаниями он поделился на просторах своего Telegram-канала.

Накануне депутату позвонила его подруга, заслуженная артистка РФ Лариса Дмитриева, которая живет в непосредственной близи от Летнего сада. Она заметила, что территорию зеленой зоны и улицы, которые к ней ведут, перекрывали ради приезда Медведева, вследствие чего район утром полностью погряз в пробках.

Всё это было сделано ради того, чтобы кортеж, состоящий из бронированных черных автомобилей, въехал прямо в Летний сад, который также был закрыт для посещения в эти часы.

"Пройти пешком премьеру „денег нет, но вы держитесь“, видимо, было никак невозможно. Корона могла с головы слететь. Как же это мерзко", - негодует Вишневский.

Также накануне горожане возмущались задержкой электричек в Павловск: в это время туда ехал кортеж премьера.

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