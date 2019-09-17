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14:55

Директора ФБК допросили в СК по делу об отказе удалять фильм "Он вам не Димон"

фото ЗакС политика Директора ФБК допросили в СК по делу об отказе удалять фильм "Он вам не Димон"

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов был вызван в Следственный комитет на допрос в статусе подозреваемого по делу о неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ) из-за отказа удалять фильм "Он вам не Димон". 

"Допрос прошел спокойно, задавали вопросы, взял 51 статью Конституции. Дальше экспертизу назначают, экспертам задали вопросы. Вопросы мы пытались добавить свои, эти вопросы не взяли. Общие вопросы экспертизы касательно фильма. Я так понял, еще экспертизу будут делать, это все ноябрь месяц", - уточнил Жданов в беседе с "МБХ медиа".

Ранее Жданов стал фигурантом уголовного дела о злостном неисполнении решения суда из-за отказа удалять из интернета публикации с фильмом "Он вам не Димон".

Мосгорсуд обязал Алексея Навального и ФБК удалить фильм о премьере Дмитрии Медведеве в августе 2017 года. Истцом выступил миллиардер Алишер Усманов. И фонд, и Навальный стирать видеоролик отказались.

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15:07    
"Он вам не Димон" - фильм о том, как у рыбы сгнила голова.

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