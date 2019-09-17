КПРФ, ЕдРо и СР поделили муниципальный совет в МО «Горелово»

В новом созыве муниципального совета МО «Горелово» будет по четыре представителя от КПРФ и «Единой России». Муниципалитет опубликовал итоги выборов вечером 16 сентября в своей официальной группе «ВКонтакте».

От коммунистов в совет избрались Сергей Егоров, Елизавета Махова, Григорий Меньшиков и Алексей Петухов. По спискам единороссов избрался глава местной администрации Дмитрий Иванов, а также Любовь Волкова, Нина Савицкая и Александр Фатеев.

Также по одному мандату досталось представительнице «Справедливой России» Людмиле Кирпичевой и самовыдвиженцу Юлие Лебедевой.

Бывший глава муниципалитета Владимир Трофимов в выборах не участвовал.

Первое заседание нового созыва мундепов намечено 20 сентября.

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