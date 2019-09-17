Жолдасова переизбрали главой МО «Георгиевский»

Единоросса Виталия Жолдасова выбрали главой МО «Георгиевский» на первом заседании муниципального совета нового созыва, сообщили ЗАКС.Ру в муниципалитете.

«Единая Россия» в совете получила 13 мест из 20. Шесть мандатов досталось ЛДПР и один самовыдвиженцу.

Помимо Жолдасова из депутатов предыдущего созыва свои места сохранили 11 человек: Андрей Андреев, Леонид Бугорков, Светлана Деменкова, Юрий Иванов, Алексей Окунь, Ольга Рогозина, Анатолий Ульянов, Владимир Живаев, Марина Козловская, Александр и Алексей Сорокины. Также в совет по списку ЛДПР избралась глава местной администрации Ульяна Третьякова.