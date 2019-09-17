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16:50

"Работает как конвейер": Суд санкционировал новые обыски у сотрудников ФБК

фото ЗакС политика "Работает как конвейер": Суд санкционировал новые обыски у сотрудников ФБК

Басманный райсуд Москвы "дал добро" на проведение десятков новых обысков в рамках уголовного дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального, известил у себя в Twitter соратник политика Леонид Волков.

"Суд работает не покладая рук. Конвейер — по минуте на дело! Выносят постановления о проведении обысков, уже вынесли 47 штук. Готовятся повторить 12 сентября, грядет новый единый день обысков", - предупредил он.

Также, отметил Волков, суд также удовлетворил два ходатайства на обыск у адвокатов.

Напомним, обыски в сети штабов и в домах у сторонников Навального начались утром 12 сентября. За один этот день прошло более 150 обысков. Координаторов штабов увозили на допросы как свидетелей по уголовному делу против ФБК. По версии следствия, "отмыто" пожертвований на 1 млрд рублей.

Позднее банки заморозили банковские активы у многих "навальнистов", предварительно списав со счета по 75 млн рублей.

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19:26    
Такая судебная система наносит вред государству, её надо чистить. Это не судьи, а халтурные штамповщики! Хотят работать на конвейере - пусть идут на заводы! Крайне назрело изменение порядка формирования судейского корпуса, прекращение практики назначения на должности судей бывших работников правоохранительных органов. Нужно выращивать кадры внутри самой этой ветви власти. Надо расширить компетенцию судов присяжных и чаще использовать их в практике. И надо голосовать за назначеие районных и мировых судей только на альтернативной основе из числа квалифицированных юристов.

17:07    
Хорошая новость! Пусть "конвейер" работает без остановки против прозападных врагов России!

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