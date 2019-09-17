Член Горизбиркома Жданова проверит сохранность бюллетеней в ИКМО «Озеро Долгое»

Рабочая группа городской избирательной комиссии Петербурга 17 сентября поручила члену Горизбиркома Марине Ждановой проверить сохранность избирательной документации, хранящейся в помещении избирательной комиссии МО «Озеро Долгое», сообщила ЗАКС.Ру кандидатка в местные депутаты от «Справедливой России» Кристина Черемных.

По словам Черемных, текст решения Горизбиркома пока не готов и точно не ясно, в какие сроки Жданова должна посетить ИКМО. Представительница «Справедливой России» отметила, что кандидаты настаивают, чтобы эти сроки были установлены и чтобы проверка пакетов с бюллетенями осуществлялась в присутствии членов ИКМО с правом решающего и совещательного голосов.

Напомним, у опечатанных дверей ИКМО «Озеро Долгое» c 13 сентября дежурят непрошедшие в совет муниципальные депутаты и члены комиссии от оппозиционных партий. Они полагают, что избирательная документация, хранящаяся в ИКМО, могла быть сфальсифицирована.

12 сентября они просили у председателя ИКМО Галины Светловой показать помещение, в котором хранятся пакеты с бюллетенями. Также они хотели увидеть жалобу, на основании которой в муниципалитете проводился пересчет голосов избирателей, после которого в совет прошли только единороссы. В удовлетворении обеих просьб Светлова отказала.

Подробнее о ситуации в МО «Озеро Долгое» читайте в материале ЗАКС.Ру.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.