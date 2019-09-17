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17:55

Трамвайную линию от Купчино до Славянки построят в течение 5 лет

фото ЗакС политика Трамвайную линию от Купчино до Славянки построят в течение 5 лет

Смольный собирается в ближайшее время заключить концессионное соглашение с компанией "БалтНедвижСервис", предполагающее строительство новой трамвайной линии от метро "Купчино" до Славянки, известил вице-губернатор Эдуард Батанов.

"Сегодня в результате длительных переговоров мы одобрили соглашение с концессионером. Примерно 2 года берется на подготовительные работы – это проектирование, прохождение экспертизы, определение всех мероприятий по земельным участкам. А дальше строительство. Строительство будет в 2 этапа, первый – это от Купчино до Шушар, второй – до Славянки. Строительство займет примерно 3 года", - отметил чиновник.

В объект будет вложено порядка 27 млрд рублей. Общее количество времени, которое потребуется пассажиру для того, чтобы проехать от одного конца ветки до другого, составит 30 минут. Ожидается, что пассажирооборот линии будет ежегодно составлять около 22 млн человек.

Добавим, что тендер на создание и эксплуатацию в течение 30 лет трамвайной сети на маршруте Купчино - Шушары - Славянка Смольный объявил в августе 2017 года.

Первый этап - от Балканской площади до Новгородского проспекта - следует построить за два года с момента передачи всех земельных участков концессионеру. На второй этап (до микрорайона Славянка) отведено 3 года.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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