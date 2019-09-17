В совете «Южно-Приморского» будут заседать метивший в губернаторы муниципал и активист «Красивого Петербурга»

Во вторник, 17 сентября, на сайте МО «Южно-Приморский» были опубликованы итоги выборов в местный муниципальный совет, накануне подведенные ИКМО.

Самовыдвиженцами в депутаты избрались глава муниципалитета Андрей Алескеров, летом заявлялвший о готовности участвовать в губернаторских выборах, участник движения «Красивый Петербург» Валерий Веремейчик и ведущий аналитик «Кронштадт Технологии» Александр Чеснык.

От «Единой России» избрались Ирина Гончарова, Евгения Семенова (обе были депутатами прошлого созыва) и Геннадий Исаев. Три мандата досталось КПРФ. Депутатами-коммунистами стали Юрий Епифанцев (заседал в прошлом созыве), Ирина Низовцева и Татьяна Погудина. Также в совет прошел представитель Партии Роста Александр Кузнецов.