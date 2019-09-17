В Петроградском районе отменят 7 коммерческих маршрутов с июля 2020 года

С июля 2020 года в Петроградском районе Петербурга отменят семь коммерческих маршрутов. Об этом на встрече в районной администрации местным жителям рассказали разработчик новой маршрутной сети, замдиректора ГКУ «Организатор перевозок» Дмитрий Процкий и зампред комитета по транспорту Валерий Молодец.

По словам Процкого, власти сохранят четыре маршрута, которые станут социальными: к10, к30, к127 и к252.

Смольный планирует с 2020 реализовать масштабную транспортную реформу, с помощью которой власти хотят убрать из города почти 300 коммерческих маршрутов. Чиновники обещают заменить маршрутки социальными автобусами.