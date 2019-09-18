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10:20

Крупнейший троллейбусный завод "Тролза" скоратил более половины сотрудников

фото ЗакС политика Крупнейший троллейбусный завод "Тролза" скоратил более половины сотрудников

Крупнейший в России завод по производству троллейбусов "Тролза", расположенный в Саратовской области, упразднил более половины своих работников, поделился с ТАСС руководитель предприятия Сергей Ключарев.

"На данный момент в штате сотрудников числится 350 человек", - известил он. При этом в марте текущего года официально на заводе работали более 800 сотрудников.

Причина массового сокращения - нехватка оборотных средств. В середине марта 2019 года в "Тролзе" был установлен особый режим работы. Тогда экс-главу предприятия Ивана Котвицкого обвинили в коррупции - он дал взятку в размере 2 млн рублей сотрудникам налоговой инспекции. Аудит выявил, что у завода имеется крупная налоговая задолженность - 90 млн рублей.

Предполагается, что простой на "Тролзе" продлится до конца сентября. На данный момент на его территории открыт консультационный пункт, на котором работникам оказывают необходимую юридическую помощь.

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