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11:55

Путин согласился с предложением Зюганова обсудить "ремонт выборной системы"

фото ЗакС политика Путин согласился с предложением Зюганова обсудить "ремонт выборной системы"

Бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов, дискутируя с Владимиром Путиным, предложил главе государства встретиться в Госдуме и обсудить с представителями всех фракций столь назревший "ремонт выборной системы" России, передает РБК.

"Хорошо. Это живой организм, мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что можно по ходу дела поправить, чтобы усовершенствовать, сделать [систему] более эффективной, работающей на благо народа", - согласился президент.

Зюганов отметил, что все думские фракции уже подготовили свои поправки к выборному законодательству. Путин пообещал выслушать и их.

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