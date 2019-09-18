УФАС признало виновным распространителя непристойной рекламы ресторана на Литейном

Антимонопольщики закончили рассматривать открытое в январе дело, связанное с рекламой питейного заведения Nebar, расположенного в центре города. Антимонопольщики признали, что ООО "Тесто", ответственные за нее и ее непристойное содержание, нарушило законодательство о рекламе.

В рифмованной рекламе ресторана был завуалирован нецензурный глагол, обозначающий совершение сексуального контакта. Нарушитель утверждал, что изображение в витрине, на которое жаловались прохожие, нельзя квалифицировать как рекламу.

Для вынесения решения петербургскому УФАС пришлось длительное время совещаться с контрольно-надзорным управлением федерального уровня.

Нарушителю как юридическому лицу грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.