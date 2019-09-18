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13:16

Милонов считает, что защитники актера Устинова давят на суд

фото ЗакС политика Милонов считает, что защитники актера Устинова давят на суд

Депутат Государственной думы от Петербурга Виталий Милонов выразил недовольство общественной кампанией возмущения относительно приговора Павлу Устинову, отправленного в колонию на 3,5 года за якобы вивихнутое плечо омоновца на акции 3 августа. По его мнению, это производит неправильный эффект на органы власти, которые обязаны быть беспристрастными.

"Конечно же, мы видим давление на суд. Кое-кому решение суда не понравилось. Когда оно их устраивает, они говорят, что суд правильный, а если не устраивает, то, мол, и уважать его не следует. Для достижения своих целей они используют актеров, представителей шоу-бизнеса", - заявил он в интервью изданию Nation News.

Милонову кажется, что публичные заступники плохо знакомы с материалами дела и подробностями инцидента, в то время как в России имеется масса случаев действительно несправедливых приговоров, о которых все молчат.

"Драться с полицией нельзя", - декларирует депутат.

В защиту актера Устинова публично высказались такие известные медиаперсоны, как Юрий Дудь, Гарик Харламов, Максим Галкин, Александр Паль, Максим Галкин. Неожиданно к их рядам примкнул влиятельный единоросс Андрей Турчак.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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