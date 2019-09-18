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16:26

РПЦ инициировала проверку материалов "московского дела" на предмет нарушений

фото ЗакС политика РПЦ инициировала проверку материалов "московского дела" на предмет нарушений

Руководство Русской православной церкви дало поручение правозащитному центру Всемирного русского народного собора (ВРНС) лично обстоятельно изучить дела всех фигурантов "московского дела" о "массовых беспорядках": священнослужители обеспокоены, что права молодых людей могли быть нарушены в судах.

Намерение высших религиозных чинов связано с появившимся накануне письмом православных священников в поддержку подсудимых.

"Учитывая общественную значимость судебного процесса в отношении задержанных в ходе протестов, правозащитному центру ВРНС поручено озаботиться изучением материалов дел лиц, упомянутых в вышеназванном заявлении, и иных лиц на предмет возможного нарушения их прав в ходе судебного процесса, и в случае в необходимости оказать им квалифицированную правовую помощь", - отмечается в комментарии религиозного ведомства.

Напомним, в рамках "московского дела" реальные сроки заключения по разным обвинениям уже получили 7 человек. Еще шестеро пребывают под следствием.

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16:53    
Сам факт такого решения, независимо от его результатов, говорит о многом.

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