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16:55

Новый участок Красносельско-Калининской линии спроектируют за 743 млн рублей

фото ЗакС политика Новый участок Красносельско-Калининской линии спроектируют за 743 млн рублей

Администрация Петербурга определилась с подрядчиком, который возьмется проектировать новые станции Красносельско-Калининской линии метрополитена. Информация о тендере размещена на портале госзакупок.

Речь идет о проекте участка от станции "Казаковская" до "Сосновой поляны". Конкурс организовал комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Начальная цена контракта составляла почти миллиард рублей - 990 млн. Однако компания, которой в итоге и достался подряд - ОАО "Ленметрогипротран С", существенно сбросила цену - до 743 млн рублей.

Единственным конкурентом избранного победителем предприятия оказался московский "Метрогипротранс", однако комиссия решила, что вторая часть их заявки не соответствует требованиям конкурса.

Теперь до 2023 года подрядчику предстоит определить сроки строительства станций и составить план, предусмотрев инженерную подготовку и подготовительный этап работ.

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