В СИЗО историк Юрий Дмитриев поработал над составлением книги

Карельский историк Юрий Дмитриев, повторно обвиненный по "педофильской" статье, находясь в стенах следственного изолятора, выступает в качестве составителя книги, которая посвящена его профильной теме и носит название "Место памяти Сандармох". В книге упомянуты имена всех расстрелянных в сталинское время на территории Карелии, сообщает ресурс "Север.Реалии" со ссылкой на соавтора, Анатолия Разумова.

"Вопросы, которые возникают по мере работы, я передаю с адвокатом, либо с Юриной дочерью Катериной, но не в письмах. Так же точно Юра передает мне ответы. Ну и второй вариант, самый ходовой, в полном смысле слова – когда Юрия Алексеевича водят по коридорам и лестничным маршам судебного здания", - рассказал коллега историка.

В настоящее время Разумов работает за столом Дмитриева в квартире подследственного. Ровно двадцать лет назад преследуемый государством правозащитник, глава карельского "Мемориала" издал книгу на ту же тему. Она называлась "Место расстрела Сандармох".

Начиная с 2016 года Юрия Дмитриева судили за якобы порнографические снимки своей приемной дочери, росшей с задержками в развитии: он следил за ее здоровьем и хранил фотографии в компьютере. Позже, когда экспертиза не признала "улики" порнографией, его обвинили в растлении приемной дочери. Правозащитное сообщество считает дело против него одним из самых вопиющих в современной России, полностью сфабрикованным и политически мотивированным.