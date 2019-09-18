В Калининграде на "навальнистов" завели дела за участие в одиночных пикетах

Калининградские правоохранители завели административные дела в отношении четырех сотрудников местного штаба политика Алексея Навального за их участие в не требующих согласования одиночных пикетах, поделился с "МБХ медиа" координатор штаба Игорь Петров.

По его словам, полицейские расценили поочередную протестную демонстрацию активистов как несанкционированный митинг, инкриминировав всем участникам разбирательства ч. 5 ст. 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации).

"Их привлекают за акцию, которую наши волонтеры проводили 3 августа. Это была серия одиночных пикетов. Протоколы практически все составили, двоих человек уже повели в суд", - поделился Петров.

Координатор добавил, что штаб собирается обжаловать все решения судов в случае, если сотрудников оштрафуют.

Ранее в Калининграде, равно как и в других сорока двух отделениях штаба Навального в России прошли обыски в рамках дела против Фонда борьбы с коррупцией.