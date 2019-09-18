Грудинин: Роспуск правительства станет отправной точкой для гражданского оптимизма

Политик, кандидат в президенты на выборах 2018 года от КПРФ Павел Грудинин представил критический анализ работы федерального правительства в течение последнего времени. В эмоциональной форме он заявил о первом шаге, который следовало бы сделать членам кабинета министров для того, чтобы снизить непопулярность исполнительной власти и уменьшить растущие экономические тяготы граждан.

"Все недовольство народа обусловлено действиями именно правительства Российской Федерации. Надо просто одну вещь сделать - взять лист бумаги и написать заявление об уходе. Тогда, может быть, в стране появиться хоть какой-то оптимизм, потому что пока действия правительства ни бизнесменов, ни граждан не побуждают к инвестициям в страну и надежде на будущее", - поделился мнением предприниматель в интервью, данному YouTube-каналу издания "Свободная пресса".

В разговоре он также пожаловался на непрекращающееся давление различных инстанций на возглавляемый им в течение 25 лет "Совхоз имени Ленина": "наш совхоз очень нужен сильным мира сего".

На президентских выборах Грудинин занял второе после Владимира Путина место, набрав 11,77 процентов голосов избирателей.