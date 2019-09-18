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19:29

Более 140 тысяч пожилых людей обучат обращению с компьютером к 2025 году

фото ЗакС политика Более 140 тысяч пожилых людей обучат обращению с компьютером к 2025 году

Правительство Петербурга обучит компьютерной грамотности более 140 тысяч пенсионеров в рамках национального проекта "Демография", пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета по социальной политике Александра Ржаненкова. По плану, все они должны будут усвоить навыки юзеров до 2025 года. Эта цифра в разы превышает число пенсионеров, прошедших аналогичную "школу" в прошлом году, когда проект только стартовал: в 2018 году необходимого уровня компьютерной грамотности достигла 21 тысяча человек.

"Люди пожилого возраста научились пользоваться компьютером и интернетом, оплачивать услуги ЖКХ, получили возможность общаться с родными и близкими и следить за новостями", - оценил этот результат чиновник.

По словам Ржаненкова, работа в заданном направлении способствует долголетию и росту качества жизни пожилых петербуржцев.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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