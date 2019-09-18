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19:48

Заступничество телеведущего Соловьева подсказало Шендеровичу, что Устинова скоро отпустят

фото ЗакС политика Заступничество телеведущего Соловьева подсказало Шендеровичу, что Устинова скоро отпустят

Внимательно следящий за тем, как развивается дело приговоренного к 3,5 годам колонии московского актера Павла Устинова, публицист Виктор Шендерович сделал смелый прогноз, основанный на опыте и интуиции вместе взятых. По его наблюдениям, телеведущий Владимир Соловьев просто так ни за кого не "вписывается", а его внезапные слова в поддержку арестанта говорят только о том, что на каком-то из этажей власти в связи со скандальной ситуацией было решено "сдать назад".

"Бактерии не ошибаются. Устинов выйдет на свободу в самое ближайшее время", - охарактеризовал он в Facebook выступление журналиста, которого часто называют пропагандистом.

Он также обратил внимание на позицию некоторых звезд шоу-бизнеса, которые в ряде вопиющих случаев отмалчиваются, а в некоторых - подают свой голос, и всякий раз этот голос оказывается как бы услышанным наверху и не является "фальстартом". К числу такого рода деятелей он отнес, в частности, пародиста Максима Галкина.

"Стало быть, почему-то (буквально за пару дней) стало правильным вписаться за Павла Устинова. И более того - очевидной номенклатурной ошибкой стало не вписаться за него", - отметил он, сравнив нетипичные реакции некоторых людей с их таким же странным поведением во время июньского дела Ивана Голунова.

Устинова обвинили в нападении на омоновца во время акции 3 августа, хотя имеющаяся видеозапись его задержания свидетельствует об обратном.

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