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19:57

В Москве полицейский застрелил коллегу при попытке себя задержать

фото ЗакС политика В Москве полицейский застрелил коллегу при попытке себя задержать

На столичной станции метрополитена "Рязанский проспект" один полицейский, пытаясь задержать своего коллегу по подозрению в получении взятке, получил смертельную пулю, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на компетентный анонимный источник.

"В ходе операции произошла перестрелка, один оперативник убит, второй ранен", - рассказали агентству.

Операция проводилась силами отдела по охране московского метрополитена. Убийцу успели задержать при помощи дополнительных сил полиции. В настоящее время изучаются обстоятельства инцидента в подземке.

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