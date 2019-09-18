ЦИК проинспектировал закрытые двери "Озера Долгого"

Скандалы петербургского муниципалитета «Озеро Долгое» дошли до Центральной избирательной комиссии. Член ЦИК Александр Кинев в среду, 18 сентября, специально прилетел в Петербург, чтобы выслушать все стороны конфликта. Но узнать о положении дел ему удалось только со слов представителей оппозиции, которые была на встрече. Член ЦИК не дозвонился до председателя ИКМО «Озеро Долгое» Галины Светловой, а в местной администрации и муниципальном совете ему просто не открыли двери.

Оппозиционные кандидаты в муниципальные депутаты МО «Озеро Долгое» считают, что избирком сфальсифицировал итоги выборов в муниципалитете. Изначально по результатам голосования в совет должны были пройти кандидаты от оппозиции. Но в итоге мундепами стали представители «Единой России». В местном избиркоме утверждали, что результаты голосования изменились в пользу единороссов после некого пересчета. Но оппозиция уверена, что никакого пересчета не было, а ИКМО просто внесла недостоверные данные в ГАС «Выборы».

По мнению желающих стать муниципальными депутатами, в помещении избирательной комиссии могут находиться доказательства фальсификации. В ночь на 13 сентября участники муниципальных выборов планировали остаться в избиркоме, чтобы убедиться, что никто из посторонних не войдет в помещение ИКМО и не уничтожит «улики фальсификации». Но полиция вместе с главой ИКМО «Озеро Долгое» Галиной Светловой выгнала всех присутствующих, а дверь избиркома опечатали.

В итоге кандидаты уже почти неделю круглосуточно посменно дежурят около входа в ИКМО, чтобы никто не попал внутрь и не уничтожил улики. Центральная избирательная комиссия срочно направила в Петербург члена ЦИК Александра Кинева для изучения всех обстоятельств происходящего в МО «Озеро Долгое».

Кандидаты в муниципальные депутаты с большой надеждой ждали визита Кинева. Еще до срочного появления представителя ЦИК в Петербурге с утра 18 сентября сотрудники Росгвардии пытались открыть опечатанные двери в ИКМО «Озеро Долгое» якобы из-за сработавшей сигнализации. Независимые кандидаты в муниципальные депутаты не позволили осуществить этот замысел. После визита силовиков участники муниципальных выборов заметили двух председателей участковых избирательных комиссий МО «Озеро Долгое». Что они делали около муниципального совета, неизвестно. Участники выборов, исходя из произошедшего, предположили, что в ночь на 19 сентября неизвестные попытаются проникнуть в ИКМО.

Члена ЦИК Александра Кинева днем 18 сентября около ИКМО ждали около 10 человек: кандидаты в муниципальные депутаты от оппозиции, журналисты и наблюдатели.

Прибыв к зданию, представитель Центризбиркома первым делом направился к опечатанной двери муниципальной избирательной комиссии. Внимательно осмотрев печать на двери и красно-белую ленточку, член ЦИК принялся расспрашивать кандидатов, зачем они круглые сутки дежурят около ИКМО.

Участники муниципальных выборов, иногда перебивая друг друга, рассказывали Киневу, почему они вынуждены сутками караулить двери избиркома. Кто-то показывал таблицы с разницей в данных, которые изначально подсчитали в ИКМО и которые внесли в ГАС «Выборы», пока другие делились мнениями о нарисованных голосах во время пересчета. Кандидаты в муниципальные депутаты напомнили о таинственном ночном визите главы ТИК №9 Вячеслав Субботина в ночь с 12 на 13 сентября и о том, как полицейские вытащили за руки и за ноги члена регионального бюро «Справедливой России», депутата МО «Автово» Илью Шмакова.

Выслушав собравшихся, Александр Кинев решил поинтересоваться мнением другой стороны конфликта - главы ИКМО «Озеро Долгое» Галины Светловой.

- Председатель или другие члены ИМКО где? При подъезде сюда я пытался связаться с председателем, но не смог, - посетовал Кинев.

Кандидаты в ответ посмеялись и рассказали, что они уже несколько дней не могут дозвониться до Светловой, хотя в понедельник 17 сентября глава ИКМО была на рабочей группе в Горизбикоме.

После расспросов о ситуации в избиркоме Кинев рассказал, почему Центризбирком взялся за выборы в МО «Озеро Долгое». Впрочем, ничего нового представитель ЦИК не сообщил, напомнив лишь общеизвестную информацию о жалобах в ЦИК и проверке в СК.

Затем Кинев вместе с делегацией из участников выборов и журналистов решил посетить муниципальный совет МО «Озеро Долгое». Подойдя к входу, представитель ЦИК несколько раз позвонил в домофон, но безрезультатно - двери члену Центризбиркома не открыли.

Собравшиеся стали шутить, что муниципальный совет в 16:00 мог уйти на обед или вовсе закончить работу. Пока член ЦИК стоял у дверей через жалюзи окон муниципального совета выглядывали женщины, которые рассматривали собравшихся и кому-то звонили.

Кинев решил позвонить в муниципалитет и узнать, почему его не пустили. Журналистов и независимых кандидатов он попросил оставить его одного на время разговора.

Минут через 10 представитель Центризбиркома вернулся и объявил всем, что вопрос с выборами в МО «Озеро Долгое» завтра обсудят на заседании в Горизбиркоме.

- Основную информацию я услышал. В качестве первичной информации мне достаточно. С той и другой стороны здания мы видим закрытые двери, - рапортовал Кинев и попросил разрешения у присутствующих уехать в ТИК и ГИК.

Но кандидатов в муниципальные депутаты интересовал другой вопрос: «Что делать, если ночью придут неизвестные и попытаются проникнуть в ИКМО?» Кинев в ответ сообщил, что максимум, что он может предложить - позвонить ему, если вдруг кто-то начнет ломиться в избирком. Участники выборов предположили, что помощи в контроле избиркома можно попросить у местного отдела полиции. Кинев эту идею адресовал к коллегам из Горизбиркома.

Елена Владыкина

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