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13:50

Депутат-коммунист Мосгордумы выступил за репрессии "в отношении мерзопакостных людей во власти"

фото ЗакС политика Депутат-коммунист Мосгордумы выступил за репрессии "в отношении мерзопакостных людей во власти"

Кандидат на пост зампреда Мосгордумы, коммунист Николай Губенко выступил с трибуны во время заседания столичного парламента нового созыва и в течение некоторого времени хвалил Иосифа Сталина и советскую власть, завершив пассаж порицанием протестных митингов.

"Я коммунист на генетическом уровне! Никто из властных структур во все времена, начиная с императорской России, не заботился о детстве и молодежи так, как во времена Иосифа Сталина. Да, я за репрессивность в отношении мерзопакостных людей во власти", - декламировал Губенко, не пояснив, впрочем, кого он имел в виду.

Говоря о протестных мероприятиях, представитель компартии заявил, что, по его ведому, в России хватило и митингов в 90-х годах, после которых "страну, вторую по мощности, похоронили без почестей".

Напомним, Николай Губенко избрался депутатом по 37-му округу Москвы. Его кандидатура присутствовала в списке для "Умного голосования" Алексея Навального. Примечательно, но в этом же округе голосовал и Владимир Путин.

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15:12    
Да, Навальный допустил много ошибок в своём "умном голосовании". Юнеман, Губенко... Да и Хабаровск не надо было трогать.

14:41    
Давно  бродит подозрение, что господин Навальный _ хорошо продуманный и организованный проект власти, осуществлённый спецслужбами. Фактов всё больше. Как грамотно выпускается пар недовольства (часто справедливого) при помощи Зюганова, Шмакова, Навального. "А Васька слушает да ест". И бараны бегают по митингам, считая себя вершителями истории страны.

14:23    
Мерзопакостные коммуняги во власти были десятилетия и многие из них до сих пор живы. Давайте начнём репрессии против них (какое гуманное слово "репрессии" из уст коммуниста !), а ПОТОМ дойдём и до сегодняшних.

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