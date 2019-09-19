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Выборы-2019

Муниципал

15:50

ИКМО №15 опубликовала решения об итогах муниципальных выборов

фото ЗакС политика ИКМО №15 опубликовала решения об итогах муниципальных выборов

ИКМО №15 опубликовала на сайте муниципалитета решения об определении результатов выборов. Документы датированы 18 сентября.

Глава ИКМО №15 Дмитрий Середа сообщил ЗАКС.Ру, что данные были отправлены в ГАС "Выборы" 18 сентября, однако пока информации об избрании новых депутатов там нет.

В новом составе муниципального совета оказались 10 единороссов. Шестеро из них были депутатами прошлого созыва: Александр Дячук, Юлия Волкова, Татьяна Буянова, Татьяна Казеева, Кристина Захарова и Наталья Полякова. 

Также в совет вошли шесть представителей "Справедливой России", три самовыдвиженца и один "яблочник". 

В прошлом созыве абсолютное большинство мандатов в МО №15 принадлежало "Единой России" - в совете было 17 представителей партии и трое самовыдвиженцев.

ИКМО "Юго-Запад" пока не опубликовало ни в ГАС "Выборы", ни на одном из двух сайтов муниципалитета информацию об избрании депутатов. В местном избиркоме ЗАКС.Ру сообщили, что решение о подведении итогов было принято еще 17 сентября, а информация в ГАС "Выборы" уже направлена. Как и в случае с МО №15, ИКМО заявляет, что не в курсе, почему данные до сих пор не отображены в системе.

В совет МО "Юго-Запад" по предварительным данным проходят девять представителей "Единой России" (в прошлом созыве было 15), шестеро эсеров (было 2), три представителя КПРФ (было 2) и два самовыдвиженца.  

Таким образом все 110 муниципалитетов города, где 8 сентября проходило голосование за муниципальных депутатов, уже подвели итоги прошедших выборов. Тем не менее, во многих округах продолжаются скандалы в связи с тем, что наблюдатели и независимые кандидаты считают результаты сфальсифицированными. Например, бюллетени избирателей из МО "Озеро Долгое" сегодня были перевезены в Горизбирком из-за подозрений оппозиции в подтасовке результатов выборов. 

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