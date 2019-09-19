На Петроградке после ремонта открыли Дивенский сад

В Петроградском районе после обновления открылся Дивенский сад, передает пресс-служба комитета по благоустройству.

"Сквер на пересечении Дивенской улицы и Каменноостровского проспекта имеет небольшую площадь и используется, в основном, как транзитный, однако на площадке нашлось место для детского оборудования. По окружности установлена большая дугообразная скамейка, появились новые урны", - поделились в комблаге.

На территории локальной зеленой зоны подлатали дорожки и привели в порядок газоны, высадив по периметру боярышник, липу и спирею.

Сад был благоустроен в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".