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17:55

Самовыдвиженцам разрешили объединиться во фракцию "Единой России" в Мосгордуме

фото ЗакС политика Самовыдвиженцам разрешили объединиться во фракцию "Единой России" в Мосгордуме

Депутаты Мосгордумы одобрили поправки, согласно которым в парламенте будет образована фракция «Единая Россия», несмотря на то, что ее представители избирались как самовыдвиженцы, а не представители партии, передает «Новая газета».

До этого, согласно регламенту столичного парламента, образовать фракцию могли только кандидаты от избирательных объединений. За нововведение проголосовали 24 депутата из 45.

Депутат Мосгордумы от КПРФ Олег Шереметьев выступил против, назвав образование фракции «эксгумацией трупа». «В сознании граждан “Единая Россия” скончалась. Ей больше не доверяют. Если бы депутаты честно выдвигались от партии, большинства [у "Единой России" в думе] бы не было. Неизвестно, вообще прошли бы они в Мосгордуму», - сказал Шереметьев.

Единоросс Александр Семенников, прошедший в Мосгордуму как самовыдвиженец, заявил, что фракция не прекратила свое существование с истечением срока предыдущего созыва. О себе он сказал, что не скрывал партийную принадлежность.

«Мы единороссы, у нас на лбу это написано», - объяснил Семенников необходимость создания фракции.

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18:35   П.А.  
Фракция "Обманщики".

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