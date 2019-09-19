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Муниципал

18:52

Депутат МО «Волковское» пожаловался Беглову на Серова

фото ЗакС политика Депутат МО «Волковское» пожаловался Беглову на Серова

Бывший глава муниципального совета МО «Волковское» Рамиль Яхин 19 сентября обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с жалобой на действия главы Фрунзенского района Константина Серова, который 18 сентября якобы выступил с напутствием в помещении администрации, где проходило заседание по выбору главы совета муниципалитета. 

По мнению Яхина, Серов якобы обратился к работникам бюджетной сферы и рекомендовал «избрать главой неизвестного им Куренова М.», а «процедуру псевдо «тайного» голосования контролировали, в  том числе и сотрудники администрации Фрунзенского района». Экс-глава муниципалитета просит губернатора оградить муниципальных депутатов от вмешательства органов исполнительной власти и возможного давления со стороны чиновников. 

Заседание, на котором единоросса Михаила Куренева избрали главой муниципального совета, прошло накануне в администрации Фрунзенского района. По словам Яхина, он и еще шестеро самовыдвиженцев не получали приглашений на мероприятие. 

Шестеро депутатов муниципального совета, не согласные с результатом вчерашних выборов главы, 19 сентября предложили Яхину провести 3 октября новое заседание и провести процедуру голосования заново. Единоросс согласился с предложением муниципалов и планирует провести новое заседание по выбору руководителя совета 3 октября. 

Михаил Куренев в свою очередь считает, что это новое заседание будет незаконным. 

- Я протестовал против этого заседания, потому что назначен глава. Глава я. Никакого заседания нового не назначал, - поделился мнением глава совета.

По итогам выборов 8 сентября в совет МО "Волковское" вошли 10 представителей "Единой России" и 10 самовыдвиженцев. 


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