После выборов главы Дворцового округа Грязневич и Смакотин поспорили из-за «твитта»

На состоявшемся 19 сентября первом заседании муниципального совета МО «Дворцовый округ» выбрали главой муниципалитета экс-депутата МО «Адмиралтейский округ» Марию Бисерову, а по завершении заседания глава МО «Екатерингофский» Олег Смакотин попросил депутата-оппозиционерку Наталью Грязневич прокомментировать «твитт» в свой адрес.

По словам Грязневич, на пост главы помимо избравшейся от «Единой России» Бисеровой претендовал депутат от «Яблока» Андрей Моисейкин. За его кандидатуру проголосовали четыре человека.

Грязневич рассказала, что до начала голосования спросила у Бисеровой, как она относится к информации о том, что ее результат на выборах был сфальсифицирован. Представительница «Единой России», по словам оппозиционерки, от комментариев отказалась, сославшись на то, что подтверждений озвученной информации нет.

– Бисеровой после пересчета накидали 66 голосов, но она и так проходила, - объяснила ЗАКС.Ру Грязневич. – А были еще три депутата [«Единой России»], которые благодаря пересчетам выбили коммунистов. Это Сигова Мария, Байбуз Елена и Дмитрий Ситников.

Собеседница ЗАКС.Ру отметила, что на первом заседании совета со вступительным словом выступил депутат городского Заксобрания и секретарь отделения «Единой России» в Центральном районе Сергей Соловьев. Также в зале присутствовал переизбранный на днях на должность главы МО «Екатерингофский» Олег Смакотин, который по завершению официальной части обратился к коллегам Грязневич, обвинив ее в «аморальном поведении».

- Он говорил, что я веду себя аморально и показал какой-то мой «твитт», где я его называю мразью и говорю плохо про его муниципальный округ, - прокомментировала оппозиционерка.

Смакотин рассказал ЗАКС.Ру, что пришел на заседание совета специально поговорить с Грязневич. Он признался, что его задели ее утверждения в соцсети.

- Она избрана депутатом Дворцового округа. Дворцовый округ является центром, можно сказать, сердцем Санкт-Петербурга, который считается культурной столицей. Они на своем заседании, кстати, сказали, что есть некий портрет жителя Дворцового округа, что это коренной петербуржец, интеллигентный человек. И вы представляете, такого интеллигентного петербуржца в совете представляет человек, который позволяет себе такие выражения как «мразь»? – прокомментировал Смакотин.

Глава МО «Екатерингофский» также отметил, что пытался добиться от Грязневич подтверждения, что в «твитте» была представлена ее позиция.

- Но Наталья Грязневич оказалась человеком робким, назовем это так. Можно даже сказать, трусливым. Побоялась сказать, что это ее слова, - добавил Смакотин.

Его оппонентка заявила ЗАКС.Ру, что в ответ напомнила Смакотину о недавних скандалах на выборах в МО «Екатерингофский»:

- Я сказала, что лучше так говорить, как я говорю, чем действовать так, как он действует. Сказала, что он фальсифицирует выборы. Это нужно обсуждать, а не то, что я в твиттере пишу.

Она также отметила, что «твитт», из-за которого разгорелся спор, был сделан 10 сентября в ответ на сообщение кандидата в мундепы МО «Екатерингофский» Александра Шуршева о том, что у него и его команды «украли мандаты».

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