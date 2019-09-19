Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Муниципал

22:03

В МО "Правобережный" не смогли избрать главу совета

фото ЗакС политика В МО "Правобережный" не смогли избрать главу совета

Муниципальные депутаты МО "Правобережный" на первом заседании 19 сентября не смогли избрать главу совета, об этом ЗАКС.Ру рассказал самовыдвиженец Федор Грудин. 

По его словам, 20-ти мундепам предложили проголосовать за одного из двух кандидатов: единоросса Эдуарда Гордина или самовыдвиженца Николая Галкина. Однако ни один из участников выборов не набрал необходимых для победы 11 голосов. 

Следующее заседание совета запланировано на 23 сентября. 

По итогам выборов 8 сентября в совет МО "Правобережный" вошли девять представителей партии "Единая Россия", семь самовыдвиженцев, три представителя "Яблока" и один депутат из "Справедливой России". 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


22:44    
Что-то Федор забыл рассказать, как:
1. Как они - бездари со старта, чуть не провафлили понятие "большинство"....
И чуть не сваяли Главу МО из Старика Гордина, проголосовав суммарно за главу и зама
2. Как понятие Устав МО им зачитывал их идейный враг от СРов
3. Как Яблочная подруга их слила
4. Как их вытаскивали из блудни "воздержанием" только 2 человека: Вменяемый Самодвиг + СР.
 И только так количеством 10 против 8 при двух воздержавшихся, объединенные д[цензура]ы чуть не подарили власть прихвостню Высокого
5. Как всю дорогу слушали наезды контуженного Высоцкого и ни слова не сказали.
А все остальное можно было увидеть либо вживую, либо в трансляции.
Только мне - жителю Правобережки, голосовавшему за них, сильно сейчас жаль, что я был таким му..ком.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
22:19 Муниципал: Три самовыдвиженца поддержали единоросса Грудникова на выборах главы Лисьего Носа

22:03 Муниципал: В МО "Правобережный" не смогли избрать главу совета   1

22:02 Муниципал: На сайте МО «Академическое» депутатов от «Справедливой России» представили единороссами

21:05 Муниципал: После выборов главы Дворцового округа Грязневич и Смакотин поспорили из-за «твитта»   1

20:55 "Единая Россия" образовала фракцию в Мосгордуме из 19 депутатов

20:40 Жданова отправили отбывать 8 суток ареста, назначенные ему месяц назад

20:18 Власти Москвы отменили согласование митинга 28 сентября и перенесли его на 29-е   1

20:15 Муниципал: Нэлли Вавилину избрали главой совета МО "Гавань"

20:10 Стояние на озере Долгом прекратил Горизбирком

19:48 Замглавы департамента Минкульта арестовали по делу о хищении 20 млн рублей   1

19:11 Генпрокуратура просит смягчить приговор Павлу Устинову

18:52 Муниципал: Депутат МО «Волковское» пожаловался Беглову на Серова

18:47 Путин считает, что развитие оборонкомплекса позволит "мощно" продвинуть экономику РФ

18:27 В Петербурге и Москве продолжаются пикеты с требованием отпустить фигурантов "московского дела"

18:01 "Требуем, чтобы его немедленно освободили": Коллектив ТЮЗа вступился за Устинова

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru