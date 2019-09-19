В МО "Правобережный" не смогли избрать главу совета

Муниципальные депутаты МО "Правобережный" на первом заседании 19 сентября не смогли избрать главу совета, об этом ЗАКС.Ру рассказал самовыдвиженец Федор Грудин.

По его словам, 20-ти мундепам предложили проголосовать за одного из двух кандидатов: единоросса Эдуарда Гордина или самовыдвиженца Николая Галкина. Однако ни один из участников выборов не набрал необходимых для победы 11 голосов.

Следующее заседание совета запланировано на 23 сентября.

По итогам выборов 8 сентября в совет МО "Правобережный" вошли девять представителей партии "Единая Россия", семь самовыдвиженцев, три представителя "Яблока" и один депутат из "Справедливой России".