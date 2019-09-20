Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

9:56

Максим Шевченко: Власть превратила Россию в страну с африканским социальным устройством

фото ЗакС политика Максим Шевченко: Власть превратила Россию в страну с африканским социальным устройством

Политик и публицист Максим Шевченко, оценивая двадцатилетие пребывания президента Владимира Путина у власти, которое "отмечали" в августе, прибегнул к мрачной метафоре. Либерализм в экономике, по его мнению, очень плохо сочетается с отсутствием устоявшихся общественно-политических институтов и верховенства закона, а в России сложился именно такой строй. В результате у крупного капитала развязаны руки, он идет в спайке с властью, в то время, как социальное расслоение с каждым годом только увеличивается.

"Это просто ситуация какой-то африканской страны, где есть живущие отдельно в Лондоне, в Нью-Йорке и Париже правящая верхушка — дети, окружение вождей и шаманов, а под ними - беднеющее, погружающее в небытие и в мистицизм примитивное население, которое еще не дошло, надеюсь, не дойдет до детских армий, как в какой-нибудь Либерии или где-то еще", - произнес Шевченко в эфире "Эха Москвы".

По его словам, в отличие от западных стран, сдерживать, уравновешивать ситуацию в России не в состоянии ни пресса, ни суды, ни профсоюзы - все это сознательно и последовательно "выжжено" руководством страны, и торжествует абсолютная несправедливость.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:19    
13:10. Не надо придурятся на людях, так как я пишу об условном раскулачивании, беру понятие в скобки, а в реальности можно поднять налоги до 70-80%, увеличить акцизы и тд. через ЗАКОНЫ, принятые парламентом и тд. Способов масса! Фашисты здесь вообще не причём, совершенно другая история с другими народами мира!

13:16    
Юнармия уже есть если что, уже дошли.

13:10    
12:40 Это главное социально-экономическое противоречие фашистов, таких как ты, Саша. Публично они всегда проповедовали якобы "защиту интересов простого народа титульной нации, а фактически - были в доле с крупным капиталом, который этот народ обирал. А выходили из этого противоречия с помощью грабежа и захватнических войн.  Ни в Швеции, ни в Норвегии никого не "раскулачивали". Там, в результате долгой парламентской работы и переговоров профсоюзов и работодателей, достигли устойчивого социального согласия в вопросах распределения доходов.

12:40    
А почему нельзя благодарить Ротенберга(Крымский мост), Михельсона("Ямал-СПГ") и др. за строительство ими супер инфраструктуры страны во благо России и в то же время требовать урезания их доходов без вопиющего разрыва с абсолютным большинством граждан страны??????????? К примеру, взять за пример в этом вопросе социально ориентированные Швецию, Норвегию и тд.

12:06    
11:25 Ты привычно лжёшь, Саша. В этот раз о том, что ты здесь писал и что не писал. Ты не раз пофамильно славил здесь олигархов из окружения Путина только за то, что они поучаствовали в каком-то инфраструктурном проекте. Нельзя одновременно требовать "раскулачить" и благодарить "кулаков" за их участие в коммерческих проектах. Или ты не можешь разорваться, такой умный и такой красивый?

11:25   Саша  
Да, одна из главнейших ошибок Путина за его 20 лет правления, что он не переломил ситуацию 90-х, а только усилил огромнейшее социальное расслоение населения России! Много раз писал здесь на сайте о том, что надо "раскулачивать" олигархов, крупных буржуев и тд. во благо стабильности(!!!) Отечества и россиян! То есть нивелировать пропасть в доходах, если власть не способна поднять достаток основной массы россиян, сблизив его в какой-то мере с богатющими людьми страны!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
13:07 Суд отпустил Павла Устинова из СИЗО   1

13:03 Черепанов ждет рекомендаций от Смольного по вопросу трудоустройства   1

12:57 Павловский: Стиль управления Путина исключает возможность контроля   1

12:34 Губернатор Калининградской области посоветовал США не трогать его регион   1

12:11 Пермская актриса уволилась после речи в поддержку Устинова со сцены   4

11:44 Мосгорсуд проверит законность приговора Устинову 26 сентября

11:42 Муниципал: Итоги выборов в МО №72 не могут опубликовать в муниципальной газете

11:10 СК перенаправил в Росгвардию жалобу девушки, которую ударил полицейский в живот на акции 10 августа   3

11:01 Экс-глава МО "Купчино" открыл международный муниципальный форум

10:58 Шедшего "изгонять Путина" шамана вернули в Якутск и поместили в психбольницу   2

10:23 Бывшего главврача астраханской больницы исключили из "ЕР" после избиения женщины   1

9:56 Максим Шевченко: Власть превратила Россию в страну с африканским социальным устройством   6

9:30 Муниципал: Эсеры стремятся засудить ИКМО 7 муниципалитетов   3

19 сентября, 22:19 Муниципал: Три самовыдвиженца поддержали единоросса Грудникова на выборах главы Лисьего Носа

19 сентября, 22:03 Муниципал: В МО "Правобережный" не смогли избрать главу совета   3

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru