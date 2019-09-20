Бывшего главврача астраханской больницы исключили из "ЕР" после избиения женщины

Члена генерального совета «Единой России» Игоря Ливинсона исключили из партии после того, как он ударил сотрудницу больницы, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу отделения партии в Астраханской области Игоря Мартынова.

По словам Мартынова, Ливинсон сам написал заявление об исключении из партии 19 сентября. Президиум регионального совета его просьбу удовлетворил.

До 18 сентября Ливинсон занимал пост главного врача областной детской больницы имени Силищевой. Незадолго до этого он ударил заведующую поликлиникой больницы и разбил об пол ее телефон. По словам женщины, конфликт разгорелся из-за того, что главврач «специально снижает зарплаты неугодным сотрудникам», чтобы они увольнялись, и «расставляет своих людей». Заявление от заведующей о побоях поступило в управление МВД по региону, ведется проверка.