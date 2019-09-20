Экс-глава МО "Купчино" открыл международный муниципальный форум

Международный муниципальный форум стран БРИКС 20 сентября начал работу в Петербурге. В церемонии открытия принял участие бывший глава МО «Купчино», руководитель проекта международного муниципального сотрудничества Михаил Черепанов.

Форум продлится три дня. На его платформе планируются дискуссии с участием председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, члена Совета Федерации Дмитрия Василенко, председателей иностранных делегаций и других экспертов. Среди гостей форума корреспондент ЗАКС.Ру также заметил депутата городского Заксобрания Сергея Купченко и нескольких глав петербургских муниципалитетов.

Работа форума завершится в воскресенье, 22 сентября, однодневным турниром по регби-7 среди «молодежных муниципальных команд стран БРИКС».

Напомним, Черепанов был депутатом МО «Купчино» с 2014 по 2019 год. В выборах 2019 года он не участвовал. «Единая Россия» сначала выдвинула его своим кандидатом, а потом сняла с выборов.

Сергей Еремеев