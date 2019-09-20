Губернатор Калининградской области посоветовал США не трогать его регион

Глава Калининградской области Антон Алиханов заочно обратился к руководству Соединенных Штатов Америки с советом не нападать на руководимый им субъект Федерации, поскольку результат окажется не в пользу агрессора, пишет ТАСС. Таким чиновник отреагировал на недавнюю публикацию в англоязычной прессе, где говорилось о проводившихся в этом году американских испытаниях: якобы, они планировали нанесение удара при помощи крылатых ракет.

"Не будем заниматься приглашением, но, конечно, нет [не боимся]. У нас находится главная база Балтийского флота. И моральный дух, и техническое состояние, материальное состояние войск в Калининграде такое, что никому не советую рисковать, связываться с нашими военными", - заявил Алиханов.

В своем пассаже он в снисходительной манере посоветовал оппонентам внимательно почитать историю России.

Об испытаниях писало издание The National Interest.