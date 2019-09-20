В Петербурге появится памятник Хо Ши Мину

В рамках года России во Вьетнаме (2019) и года Вьетнама в России (2020) в Петербурге появится памятник знаменитому руководителю Хо Ши Мину, передает ТАСС. О выбранной для будущего монумента локации пока ничего не говорится.

"Мы договорились об особо важном для нас событии, мы решили, что в Санкт-Петербурге должно быть найдено место и установлен памятник товарищу Хо Ши Мину. Я думаю, в самое ближайшее время мы проработаем все необходимые вопросы, и такой памятник будет в нашем городе установлен", - объявил губернатор Александр Беглов.

Хо Ши Мин - коммунист, вьетнамский революционер, возглавлявший фактически основанное им же государство с 1945 по 1976 году. В Выборгском районе есть улица, названная его именем. Личность Хо Ши Мина чрезвычайно высоко ценилась советским руководством.

Договор о дружбе между двумя странами был подписан в 1994 году.

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